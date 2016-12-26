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Водолазы подняли из Чёрного моря тело командира разбившегося Ту-154

Водолазы подняли со дна Черного моря тело командира экипажа разбившегося Ту-154 Минобороны России Романа Волкова. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает источник ТАСС в силовых структурах.

«При подъеме крупных объектов фюзеляжа было обнаружено еще одно тело. При подъеме на берег по знакам отличия на форме было определено, что это командир корабля Роман Волков», — уточнил источник агентства. По его словам, также на поверхность были подняты 70 фрагментов тел.

Ранее в Москве было опознано тело одного из погибших в результате катастрофы над Черным морем. Его имя не уточнялось.

Министр транспорта Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы, заявлял, что идентификация останков будет проводиться исключительно в Москве.

Ту-154Б-2 Минобороны России упал утром 25 декабря вскоре после отправления из Сочи (в этом городе он сел для дозаправки, вылетев из подмосковного Чкаловского). Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. Следствие рассматривает четыре основные версии катастрофы, теракта среди них нет.

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