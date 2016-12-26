Сотрудник МЧС побывал на первом турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе

20:36, 26 декабря 2016, ПАИ

В Куньинском районе 24 декабря 2016 года состоялся первый в России турнир по зимнему футгольфу. Для ознакомления с новым видом спорта на мероприятие был приглашен представитель МЧС России по Псковской области – заместитель начальника службы пожаротушения – начальник дежурной смены ФГКУ «2 ОФПС по Псковской области» Алексей Яковлев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Футгольф представляет собой симбиоз футбола и гольфа. Это новый вид спорта, в котором игрок должен пройти поле с 9 или 18 лунками, стараясь загнать футбольный мяч в каждую из них за наименьшее число ударов. Правила игры в основном соответствуют правилам игры в гольф. Соревнования проходят на полях для гольфа или другой подходящей площадке.

В России турниры по футгольфу проходили и ранее, но проводились они летом. Куньинский район Псковской области в этом году стал площадкой для проведения турнира по футгольфу в зимний период. С целью ознакомления с данным видом спорта и возможностью проведения таких соревнований в подразделениях МЧС России по Псковской области на турнире побывал заместитель начальника службы пожаротушения – начальник дежурной смены ФГКУ «2 ОФПС по Псковской области» Алексей Яковлев.

Подразделения МЧС России по Псковской области регулярно принимают участие в спортивных состязаниях различного уровня. Возможно, и этот новый вид спорта найдет своих приверженцев среди личного состава наших подразделений.