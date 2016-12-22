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Страна и мир

Возобновляемая энергия стала дешевле нефти и газа в 30 странах

Согласно отчету Всемирного экономического форума (ВЭФ), в 2016 году возобновляемая энергия стала дешевле или сравнялась по цене с ископаемыми энергоносителями более чем в 30 странах. Среди них — Бразилия, Мексика, Чили, Австралия. По оценке аналитиков Deutsche Bank, в ближайшие несколько лет их количество вырастет до 80% от всех стран мира, пишет Коммерсант. Глава подразделения ВЭФ по инфраструктуре и инвестициям в развитие Майкл Дрекслер заявил: «Возобновляемая энергия достигла переломного момента. Она не только коммерчески жизнеспособна, но и представляет собой привлекательную возможность для инвестиций с долгосрочным, стабильным, защищенным от инфляции доходом».

В 2015 году, на конференции ООН в Париже, посвященной изменениям климата, было принято решение о том, что до 2030 года в возобновляемые источники энергии нужно инвестировать по $1 трлн ежегодно. По факту в 2015 году инвестиции в эту сферу составили лишь $286 млрд, при этом больше половины этой суммы — $156 млрд — было инвестировано в развивающихся странах. На первом месте по уровню инвестиций в возобновляемые источники энергии находится Китай, он инвестировал $102 млрд. С большим отрывом лидируют солнечная и ветряная энергии — на первую приходится $161 млрд, на вторую — $109,6 млрд, на остальные виды энергии — $15,2 млрд.

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