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Общество

Евгений Миронов и Денис Мацуев награждены орденами «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил группу российских деятелей культуры, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Ордена «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» удостоен художественный руководитель «Государственного театра наций» Евгений Миронов. Такой же награды удостоен художественный руководитель «Московской государственной творческой мастерской» Алексей Рыбников.

Орденом Почета награжден солист Московской филармонии Денис Мацуев, гендиректор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин, артисты театра драмы имени А.С.Пушкина Нина Ургант и Виктор Смирнов, кинорежиссер Алла Сурикова.

Также орден «За заслуги перед отечеством» третьей степени получил новый глава «Башнефти» Андрей Шишкин. Как уточняется в документе, он награжден «за заслуги в организации и проведении строительных и пусконаладочных работ объекта «Судостроительный комплекс «Звезда».

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