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Экономика

Минэкономразвития назвало рубль сильной валютой

Министерство экономического развития РФ положительно оценивает позиции рубля на развивающихся рынках. Об этом сообщается в мониторинге ведомства за январь-ноябрь 2016 года, передает Rambler News Service.

С начала года по ноябрь рубль укрепился на 15,6 процента к корзине валют, «поддерживая инвестиционную активность и уровень жизни», отмечается в документе.

При этом доходность развивающихся рынков остается привлекательной, что обеспечивает поддержку национальным валютам. В частности, юань ослабел к доллару на семь процентов, а турецкая лира потеряла 21 процент.

К доллару к концу ноября рубль укрепился на 11,5 процента, к евро — на 13,7 процента, к фунту стерлингов — на 36 процентов, к швейцарскому франку — 13,6 процента, к японской иене — 0,2 процента.

В ноябре реальное (с учетом внешней и внутренней инфляции) ослабление рубля к доллару США составило 2,1 процента, к евро — 0,2 процента, к фунту стерлингов — 2,7 процента, к швейцарскому франку — 1,1 процента, к австралийскому доллару — 1,5 процента.

21 декабря агентство Bloomberg сообщило о росте доверия западных инвесторов к российской экономике, который уже сказался на курсе рубля, укрепившемся с начала года по отношению к доллару на 20 процентов, и на индексе ММВБ, который вырос за тот же период более чем на 26 процентов.

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