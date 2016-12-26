Большинство россиян встретят Новый год дома

21:14, 26 декабря 2016, ПАИ

Большинство жителей России встретят Новый год дома, сообщает ВЦИОМ на своем сайте. Такой ответ дали 76% респондентов.

Еще 11% россиян намерены пойти в гости, 4% поедут на дачу, 2% собираются в ресторан или клуб.

По 1% набрали загородный пансионат и поездка за границу. 3% респондентов не планируют как-либо праздновать Новый год.

Также выяснилось, что 88% россиян намерены совершить те или иные траты, связанные с Новым годом. Сумма средних расходов достигает 12,4 тыс. руб.

Как полагают 77% участников исследования, на подарки придется потратить более 4,3 тыс. руб. По оценке 79% респондентов, новогодний стол обойдется в 4,2 тыс. руб., по предположениям 47%, на походы в театр, ресторан, детскую елку и пр. уйдет 3,9 тыс. руб.

Дарить чаще всего собираются сувениры (30%), хотя получить их в подарок хотели бы лишь 8%, конфеты/алкоголь (26% против 6%), игрушки (24% против 1%), парфюмерию, косметику (19% против 9%). Самым желанным подарком названы деньги (15% против 13%).

14% россиян не планируют дарить подарки, 19% отказались бы от их получения.

Ранее сообщалось, что спрос на Новый год в московских и петербургских ресторанах в этом году вырос на 20–30% по сравнению с прошлым годом.