0
20:36
Сотрудник МЧС побывал на первом турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе
18:51
Завершилось выдвижение на «Народное признание-2016»: организаторам поступили 104 заявки
17:55
Движение «СВОЁ!» выдвинули на премию «Народное признание»
17:30
Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал
16:36
Универсальная электронная карта не станет обязательным инструментом предоставления госуслуг
16:23
С 1 января в Пскове подорожает льготный проездной билет
16:16
Бизнесмен и политик из Порхова выдвинут на «Народное признание»
Еще новости
Общество

Большинство россиян встретят Новый год дома

Большинство жителей России встретят Новый год дома, сообщает ВЦИОМ на своем сайте. Такой ответ дали 76% респондентов.

Еще 11% россиян намерены пойти в гости, 4% поедут на дачу, 2% собираются в ресторан или клуб.

По 1% набрали загородный пансионат и поездка за границу. 3% респондентов не планируют как-либо праздновать Новый год.

Также выяснилось, что 88% россиян намерены совершить те или иные траты, связанные с Новым годом. Сумма средних расходов достигает 12,4 тыс. руб.

Как полагают 77% участников исследования, на подарки придется потратить более 4,3 тыс. руб. По оценке 79% респондентов, новогодний стол обойдется в 4,2 тыс. руб., по предположениям 47%, на походы в театр, ресторан, детскую елку и пр. уйдет 3,9 тыс. руб.

Дарить чаще всего собираются сувениры (30%), хотя получить их в подарок хотели бы лишь 8%, конфеты/алкоголь (26% против 6%), игрушки (24% против 1%), парфюмерию, косметику (19% против 9%). Самым желанным подарком названы деньги (15% против 13%).

14% россиян не планируют дарить подарки, 19% отказались бы от их получения.

Ранее сообщалось, что спрос на Новый год в московских и петербургских ресторанах в этом году вырос на 20–30% по сравнению с прошлым годом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сотрудник МЧС побывал на первом турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе
26 декабря 2016
Сотрудник МЧС побывал на первом турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе
Завершилось выдвижение на «Народное признание-2016»: организаторам поступили 104 заявки
26 декабря 2016
Завершилось выдвижение на «Народное признание-2016»: организаторам поступили 104 заявки
Движение «СВОЁ!» выдвинули на премию «Народное признание»
26 декабря 2016
Движение «СВОЁ!» выдвинули на премию «Народное признание»
Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал
26 декабря 2016
Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал
Универсальная электронная карта не станет обязательным инструментом предоставления госуслуг
26 декабря 2016
Универсальная электронная карта не станет обязательным инструментом предоставления госуслуг
С 1 января в Пскове подорожает льготный проездной билет
26 декабря 2016
С 1 января в Пскове подорожает льготный проездной билет
Бизнесмен и политик из Порхова выдвинут на «Народное признание»
26 декабря 2016
Бизнесмен и политик из Порхова выдвинут на «Народное признание» 3
Создателя дискуссионного клуба «Форум» выдвинули на «Народное признание-2016»
26 декабря 2016
Создателя дискуссионного клуба «Форум» выдвинули на «Народное признание-2016»

Идет загрузка...