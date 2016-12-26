Лукашенко призвал правительство пошевелиться и найти деньги за рубежом

21:26, 26 декабря 2016, ПАИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству привлекать в страну зарубежные займы, не создавая при этом «неоплатных долгов». Об этом, как передает РИА Новости, глава государства заявил в понедельник, 26 декабря.

«Просто нужно шевелиться, денег в мире предостаточно. Конечно, никто разбрасываться ими не будет. Но наша страна имеет хорошую кредитную историю, мы никому никогда не были должны и не планируем иметь просроченные кредитные ресурсы или долги, поэтому надо этим воспользоваться и работать», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, один из важнейших каналов поступления кредитов — банковская сфера, поскольку за последние годы у страны сложились деловые партнерские отношения с рядом иностранных финансовых организаций, которые работают в Белоруссии.

«Не только мы просим у кого-то, это нормальная практика, а нам предлагают сегодня наши партнеры. Прежде всего российские банки», — сказал он.

В начале декабря белорусский лидер заверил российский Внешэкономбанк (ВЭБ) в том, что тот может рассчитывать на поддержку белорусских властей в своих проектах в республике. Он отметил, что в Белоруссии нет «разборок, накатов».