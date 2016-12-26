В Госдуме приняли бюджет Союзного государства России и Белоруссии
Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло в понедельник, 26 декабря, бюджет на 2017 год, передает «Газета.Ru».
Заседание проходило в Госдуме. Бюджет Союзного государства на следующий год составляет 6,7 млрд руб.
Наибольшая часть средств будет направлена на фундаментальное исследование и содействие научно-техническому прогрессу, а также социальную политику.
«Нашими комиссиями были предложены всего две поправки. Все они были предложены в таблицу рекомендованных к принятию», — заявил председатель собрания, спикер Госдумы Вячеслав Володин.