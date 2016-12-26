В Москве осталось 79 ветхих пятиэтажек, приготовленных под снос

21:55, 26 декабря 2016, ПАИ

Столичный департамент строительства в понедельник демонтировал очередную пятиэтажку первого периода индустриального домостроения. Всего по этой программе в городе осталось снести еще 79 ветхих домов, сообщили Росбалту в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в департаменте, речь идет о пятиэтажке площадью 1,8 тыс. кв.м, расположенной на юго-западе Москвы: Севастопольский проспект, дом № 22. Пятиэтажка относилась к серии II-32. Снос осуществлялся за счет средств городского бюджета.

В пресс-службе напомнили, что общий объем подлежащих сносу пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения с начала программы составлял 1722 дома площадью 6 млн 339,6 тыс. кв. м.

Всего, по словам руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева, в городе осталось снести 79 домов площадью 302,3 тыс. кв. м, из которых 50 домов — за счет бюджета. «В ходе реализации программы сноса 2016 года полностью завершен снос домов „сносимых“ серий на территории Северного административного округа. Ранее программа сноса была завершена на территории Центрального, Южного, Юго-Восточного и Зеленоградского административных округов. Основной объем сноса оставшихся пятиэтажных жилых домов первого периода индустриального домостроения планируется завершить в 2017 году», — заявил Бочкарев.