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Общество

В Совфеде предложили ввести плату за любительское рыболовство

Зампредседателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев считает нужным ввести плату за любительское рыболовство. Об этом он сообщает АГН «Москва».

«Я считаю, что любительское рыболовство должно осуществляться платно, по билетам или маркам. Должен быть определен взнос и категории людей, которые освобождаются от этой платы — дети и пенсионеры, например», — отметил он.

«Государство на сегодняшний день не обеспечивает воспроизводство рыбных ресурсов в полной мере. На эти деньги, которые население сдавало бы за любительское рыболовство, можно было бы организовать охрану, зарыбление — закупать малька и запускать его», — добавил Лебедев.

По словам сенатора, сумма может варьироваться от 300 до 500 рублей в год.

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