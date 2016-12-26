Учёные: По средам женщины выглядят хуже всего
Среда — худший день для свиданий, заявили британские ученые. Именно в этот день женщины выглядят очень непривлекательно.
На внешность дам накладывает сильный отпечаток переутомление на работе. Женщины кажутся усталыми и истощенными, а особо придирчивые кавалеры могут даже добавить им несколько лишних лет.
В связи с этим наблюдением ученые не советуют представительницам прекрасного пола ходить на свидания в середине рабочей недели. Эксперты считают, что лучшим днем для романтических встреч является пятница, поскольку веселья добавляет ожидание двух выходных, передает Nation News.