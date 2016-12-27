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Общество

Минфин России предложил повысить штраф за незаконные валютные операции

Министерство финансов РФ предлагает увеличить штрафы за незаконный обмен валюты, пишет «Коммерсант».

Санкции коснутся должностных лиц, которые принимают решение об одобрении той или иной операции. Ведомство предлагает за первое нарушение карать штрафом до 5 тыс. руб., а в случае повтора — отстранением от должности и дисквалификацией на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Повышение штрафов коснется также индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Для них предлагается наказание в виде выплаты в размере суммы незаконной валютной операции. Кроме того, Минфин предлагает расширительное толкование понятия «должностного лица», чтобы пресечь возможность создания неограниченного числа компаний одними и теми же людьми, пишет газета.

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