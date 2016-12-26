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Жительница Мытищ выбросила с 15-го этажа семилетнюю дочь

Тело семилетней девочки с признаками падения с высоты обнаружено на улице Борисовка в подмосковных Мытищах. Об этом «Ленте.ру» сообщил в понедельник, 26 декабря, источник в правоохранительных органах.

«Как установлено, около 19:30 местная жительница выбросила из окна своей квартиры старшую дочь. От падения с высоты 15-го этажа ребенок скончался на месте. Младшая дочь, пяти лет, не пострадала», — рассказал собеседник «Ленты.ру»

Он уточнил, что в момент происшествия отец детей был на работе. Сейчас он вернулся домой.

Никаких конфликтов в семье не было, родители и дети характеризовались положительно. Мать задержана, по заключению врачей, она находится в неадекватном состоянии.

В главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области «Ленте.ру» подтвердили данный факт и уточнили, что возбуждено уголовное дело. «34-летняя мать, жительница Калужской области, задержана, уголовное дело возбуждено по статье 105, часть 2, пункт "В" "Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии". Младшая дочь передана отцу», — рассказала старший помощник руководителя ведомства Елена Фокина.

Подозреваемая задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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