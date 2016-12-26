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Со дна Чёрного моря подняли часть фюзеляжа разбившегося Ту-154

Часть фюзеляжа с иллюминаторами поднята с места крушения Ту-154 Минобороны в Черном море и доставлена на берег. Об этом сообщает в понедельник, 23 декабря, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

«В 17:55 в районе проведения поисковой операции поднята и доставлена на берег обнаруженная часть боковой обшивки фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра», — говорится в сообщении.

Кроме того, на месте крушения найдена хвостовая часть самолета с фрагментами двигателя и еще ряд обломков. Все обнаруженные части доставляются на берег и передаются следователям.

В поисковой операции на текущий момент задействованы 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов. На место происшествия прибыл морской самоходный кран «Черноморец-11», грузоподъемность которого достигает 100 тонн.

Ту-154Б-2 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира — ансамбль имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представитель благотворительной организации, военнослужащие и чиновники. Следствие рассматривает четыре основные версии катастрофы.

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