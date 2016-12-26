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Общество

Стал известен самый популярный премиальный автомобиль в Москве

Аналитическое агентство «Автостат» сообщает, что самым продаваемым автомобилем премиум-сегмента в Москве по итогам 11 месяцев 2016 года является Lexus NX, продажи которого выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1828 машин, пишет Газета.ру.

Второе место принадлежит Mercedes-Benz E-Class ( 1726 ед.; –2%). Далее идут Mercedes-Benz GL-Class (1662 ед.; + 30%.), BMW X5 (1528 ед.; –20%) и Mercedes-Benz GLC-Class (1503 ед.; +266%).

В десятку вошли: Audi Q7 (1388 ед.; +98%), BMW 3-Series (1334 ед.; +8%) и 5-Series (1245 ед.; +18%), Mercedes-Benz C-Class (1162 ед.; –30%), Audi Q5 (1159 ед.; +2%).

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