Минфин создаст резерв в 20-30 млрд рублей для поддержки экономики
Минфин РФ создаст дополнительный резерв в 20-30 млрд рублей для поддержки экономики. Об этом заявил газете «Известия» министр финансов Антон Силуанов.
«Деньги планируется изымать за счет экономии по некоторым статьям расхода и переходящих остатков», – сообщил глава ведомства.
Речь идет примерно о 20-30 млрд рублей сверх уже заложенных в антикризисный план 109 млрд рублей. Это накопление, созданное за счет невыбранных лимитов, в Минфине считают страховкой на случай дополнительных трат антикризисного плана.
Эксперты полагают, что этот резерв разумнее всего направить на финансирование уже имеющихся программ поддержки малого и среднего бизнеса, а также развитие промышленности.