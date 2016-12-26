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Экономика

Минфин создаст резерв в 20-30 млрд рублей для поддержки экономики

Минфин РФ создаст дополнительный резерв в 20-30 млрд рублей для поддержки экономики. Об этом заявил газете «Известия» министр финансов Антон Силуанов.

«Деньги планируется изымать за счет экономии по некоторым статьям расхода и переходящих остатков», – сообщил глава ведомства.

Речь идет примерно о 20-30 млрд рублей сверх уже заложенных в антикризисный план 109 млрд рублей. Это накопление, созданное за счет невыбранных лимитов, в Минфине считают страховкой на случай дополнительных трат антикризисного плана.

Эксперты полагают, что этот резерв разумнее всего направить на финансирование уже имеющихся программ поддержки малого и среднего бизнеса, а также развитие промышленности.

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