Минфин создаст резерв в 20-30 млрд рублей для поддержки экономики

08:21, 27 декабря 2016, ПАИ

Минфин РФ создаст дополнительный резерв в 20-30 млрд рублей для поддержки экономики. Об этом заявил газете «Известия» министр финансов Антон Силуанов.

«Деньги планируется изымать за счет экономии по некоторым статьям расхода и переходящих остатков», – сообщил глава ведомства.

Речь идет примерно о 20-30 млрд рублей сверх уже заложенных в антикризисный план 109 млрд рублей. Это накопление, созданное за счет невыбранных лимитов, в Минфине считают страховкой на случай дополнительных трат антикризисного плана.

Эксперты полагают, что этот резерв разумнее всего направить на финансирование уже имеющихся программ поддержки малого и среднего бизнеса, а также развитие промышленности.