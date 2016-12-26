День спасателя в России отмечается 27 декабря

08:03, 27 декабря 2016, ПАИ

27 отмечается День спасателя в России, пишет сalend.ru.

27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС и является Днем спасателя. Официально праздник установлен соответствующим Указом президента Российской Федерации № 1306 от 26 декабря 1995 года.

Необходимость создания МЧС в России была вызвана постоянно растущим количеством чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного, техногенного и эпидемиологического характера. Подобные катастрофы нередко становятся причиной гибели и страдания людей, уничтожения материальных ценностей.

Основную роль в проведении поисково-спасательных работ играют спасатели МЧС. На их счету огромное количество проведенных поисково-спасательных работ, десятки тысяч спасенных жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим.

Сегодня поздравления со своим профессиональным праздником принимают все спасатели России, которые работают и служат в территориальных службах спасения, муниципальных службах спасения, частных спасательных службах, разных видах пожарной охраны, нештатных и общественных спасательных организациях и МЧС. Традиционно в этот день проходят различные торжественные мероприятия и праздничные концерты, посвященные Дню спасателя.