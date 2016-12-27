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Общество

Судить о погоде на февраль советует сегодня народный календарь

27 декабря по народному календарю наступил Филимонов день, пишет сalend.ru.

Русская православная церковь в этот день чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, которые жили в Египте и пострадали за веру при императоре Диоклетиане на рубеже II и III веков. Согласно преданию, во время гонений христианин Аполлоний, испугавшись страданий, попросил язычника Филимона переодеться в его одежды и принести жертву идолам. Однако Филимон неожиданно объявил о том, что сам верит в Христа. Аполлоний раскаялся и открыто исповедовал свою веру. Обоих святых после суровых пыток казнили. В мучении христиан участвовал язычник Ариан. Позже он раскаялся и принял крещение вместе со своими телохранителями, старшим из которых был Феотих. Всех их язычники предали смерти за отступничество.

Это время было самым темным в году. Предки верили, что пока тьма не покинет землю, будет бесноваться нечистая сила. Считалось, что в Филимонов день кикиморы, ехидны и нетопыри подходят близко к избам, скребутся в двери, ухают и пугают людей. Впрочем, хороших хозяев, у которых в доме всегда порядок и чистота, злые духи не беспокоили.

По Филимону предсказывали погоду на февраль. Кроме того, если день выдавался студеным, то лето обещало быть жарким. Если же было снежно и ветрено — крестьяне ждали хорошего урожая в следующем году. А вот если погода менялась в течение дня несколько раз — то в течение зимы следовало ждать оттепелей.

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