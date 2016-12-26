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Следствие сосредоточилось на двух версиях катастрофы Ту-154

Следствие сосредоточилось на двух версиях катастрофы Ту-154 – причиной могло стать некачественное топливо или перегрузка. Об этом газете «Известия» заявили источники в Центре общественных связей ФСБ России.

«Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета», – озвучили в ФСБ все возможные причины аварии.

При этом, если говорить о топливе, то эксперты считают, что нужно проверять заправку на столичном аэродроме, поскольку в двигатель самолета подавалось еще топливо, залитое в баки в Чкаловском, сообщил советник главы Росавиации Павел Михейчев.
Но дозаправка в Адлере также могла повлиять на катастрофу, поскольку самолет взял топлива на всю дорогу туда и обратно, что сильно утяжелило лайнер, отмечает издание.

Также рассматриваются и такие дополнительные факторы, как темное время суток, сложные условия самого аэропорта в Сочи и техническое состояние 33-летнего самолета.

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