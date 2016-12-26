Великолучанин Никита Снетков стал победителем первенства «Динамо» по плаванию

08:34, 27 декабря 2016, ПАИ

Великолучанин Никита Снетков стал победителем Открытого первенства общества «Динамо» по плаванию, которое прошло в городе Яхрома Московской области. Он занял первое место на дистанции 50 м брассом и третье на дистанции 200 м комплексным плаванием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Кроме того, великолукские спортсмены приняли участие в зональном этапе Первенства России по баскетболу среди команд юношей 2004 года рождения и удостоились четвертого места. Соревнования состоялись в Воронеже.

Также представители Великих Лук отличились на турнире по самбо среди мальчиков 2007-2008 годов рождения «Новогодняя звезда-2016». Всего на нем выступили 68 борцов из России и Белорусси. В различных весовых категориях великолучане заняли семь первых, восемь вторых и семь третьих мест.