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Общество

Развитие института помощников в псковской и великолукской епархиях обсудили на Архиерейском совете

26 декабря в рабочей резиденции Спасо-Елеазаровского монастыря состоялось заседание итогового Архиерейского совета под председательством митрополита Псковского и Порховского Евсевия. В работе совещания принял участие епископ Великолукский и Невельский Сергий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото с pskov-eparhiya.ru

Правящие архиереи обменялись информацией о текущем положении дел в своих епархиях, в том числе в контексте дискуссионных вопросов современной церковной жизни. Отмечалось, что за время образования двух новых епархий на территории Псковской митрополии, стала совершенствоваться духовно-просветительская деятельность с разными социальными группами, открылись новые приходы, началась реализация новых планов в области строительства храмов.

При обсуждении вопроса о развитии в епархиях института помощников и настоятелей в области миссии и катехизации, социально-благотворительной деятельности, молодежной работы была затронута проблема недостатка подготовленных кадров. Участники заседания отметили важность использования для решения этого вопроса действующей системы образования по направлению «теология» в Псковском государственном университете.

Заседание Архиерейского совета завершилось совместной благодарственной молитвой и общей памятной фотографией.
 

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