0
11:24
Максим Жаворонков: Жители Псковской области уже не раз убеждались, что на службу МЧС можно положиться
11:15
Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, чьи трудовые будни наполнены отвагой и самопожертвованием
10:50
«Ростелеком» в СЗФО начал предоставлять комплексное решение по организации в гостиницах трансляции «Интерактивного ТВ»
10:04
В Совфеде предложили ввести плату за любительское рыболовство
08:52
Развитие института помощников в псковской и великолукской епархиях обсудили на Архиерейском совете
20:36
Сотрудник МЧС побывал на первом турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе
18:51
Завершилось выдвижение на «Народное признание-2016»: организаторам поступили 104 заявки
Еще новости
Общество

В Псковской области замдиректора предприятия «Коммунхоз» оштрафован за нарушение антикоррупционного закона

Заместитель директора МУП «Коммунхоз» оштрафован на 20 тыс. рублей за нарушение законодательства о противодействии коррупции.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Невельская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В ходе надзорных мероприятий Невельская межрайонная прокуратура установила, что на работу в МУП «Коммунхоз» было принято лицо, ранее замещавшее должность государственной службы. При этом уведомление о заключении с ним трудового договора по последнему месту службы не направлялось.

В этой связи в отношении должностного лица МУП «Коммунхоз» было возбуждено и направлено в мировой суд дело о правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Максим Жаворонков: Жители Псковской области уже не раз убеждались, что на службу МЧС можно положиться
27 декабря 2016
Максим Жаворонков: Жители Псковской области уже не раз убеждались, что на службу МЧС можно положиться
Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, чьи трудовые будни наполнены отвагой и самопожертвованием
27 декабря 2016
Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, чьи трудовые будни наполнены отвагой и самопожертвованием
«Ростелеком» в СЗФО начал предоставлять комплексное решение по организации в гостиницах трансляции «Интерактивного ТВ»
27 декабря 2016
«Ростелеком» в СЗФО начал предоставлять комплексное решение по организации в гостиницах трансляции «Интерактивного ТВ»
В Совфеде предложили ввести плату за любительское рыболовство
27 декабря 2016
В Совфеде предложили ввести плату за любительское рыболовство 1
Развитие института помощников в псковской и великолукской епархиях обсудили на Архиерейском совете
27 декабря 2016
Развитие института помощников в псковской и великолукской епархиях обсудили на Архиерейском совете 2
Сотрудник МЧС побывал на первом турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе
26 декабря 2016
Сотрудник МЧС побывал на первом турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе
Завершилось выдвижение на «Народное признание-2016»: организаторам поступили 104 заявки
26 декабря 2016
Завершилось выдвижение на «Народное признание-2016»: организаторам поступили 104 заявки
Движение «СВОЁ!» выдвинули на премию «Народное признание»
26 декабря 2016
Движение «СВОЁ!» выдвинули на премию «Народное признание»

Идет загрузка...