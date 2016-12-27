В Псковской области замдиректора предприятия «Коммунхоз» оштрафован за нарушение антикоррупционного закона

09:04, 27 декабря 2016, ПАИ

Заместитель директора МУП «Коммунхоз» оштрафован на 20 тыс. рублей за нарушение законодательства о противодействии коррупции.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Невельская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В ходе надзорных мероприятий Невельская межрайонная прокуратура установила, что на работу в МУП «Коммунхоз» было принято лицо, ранее замещавшее должность государственной службы. При этом уведомление о заключении с ним трудового договора по последнему месту службы не направлялось.

В этой связи в отношении должностного лица МУП «Коммунхоз» было возбуждено и направлено в мировой суд дело о правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего).