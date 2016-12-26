В Бежаницком районе добровольная дружина не смогла выехать на пожар из-за неисправного автомобиля

08:59, 27 декабря 2016, ПАИ

Прокуратура Бежаницкого района выявила нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Надзорное ведомство установило, что постановлением администрации сельского поселения «Кудеверская волость» от 2 февраля 2014 года № 6 был утвержден состав добровольной пожарной дружины, в который вошли 5 пожарных. Их обеспечили пожарным автомобилем ГАЗ, ведрами, лопатами, однако автомобиль оказался неисправен. Иных средств пожаротушения (переносных пожарных мотопомп, огнетушителей) на балансе администрации сельского поселения нет.

По информации пожарной части № 10 поселка Бежаницы, на территории сельского поселения «Бежаницкое» произошли два пожара, в результате которых были полностью уничтожены огнем жилые дома, погиб человек. ДПД на указанные пожары не выезжала по причине неисправного пожарного автомобиля.

«Таким образом, администрацией сельского поселения «Бежаницкое» в настоящее время не обеспечиваются первичные меры пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, что ставит под угрозу жизнь людей и сохранность имущества», - резюмировали в прокуратуре.

В адрес главы администрации сельского поселения внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.