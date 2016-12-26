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Из-за короткого замыкания в телевизоре произошел пожар в великолукском поселке Мелиораторов

26 декабря в поселке Мелиораторов Великолукского района произошел пожар из-за короткого замыкания в телевизоре. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области, в квартире огнем повреждены ноутбук, телевизор и потолок, помещение закопчено.

Кроме того, вчера в Великих Луках из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица выгорела комната в расселенном доме, расположенном в Лунном переулке. По той же причине случилось возгорание в жилом доме по улице Дальней, там огнем поврежден подоконник, помещение закопчено.

В Острове на улице Советской загорелся автомобиль «Лада Гранта» 2015 года выпуска, огнем поврежден моторный отсек, капот и решетка радиатора. Как сообщалось ранее, причиной произошедшего названа неисправность газового оборудования.

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