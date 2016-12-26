За сутки в псковском регионе произошли 25 преступлений

09:41, 27 декабря 2016, ПАИ

26 декабря в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 25 преступлений, в том числе убийство и грабеж, которые удалось раскрыть. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В органы внутренних дел региона вчера поступили 55 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 22 - по городу Пскову.

На территории Псковской области зарегистрированы 5 ДТП, в результате которых пострадали 6 человек. Сотрудники ГИБДД задержали 9 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 331 нарушение Правил дорожного движения.