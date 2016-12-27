Чем запомнится этот год

13:15, 27 декабря 2016, ПАИ

Новогодние традиции – это не только елка, оливье и «Ирония судьбы», но и подведение итогов уходящего года. Только все делают это по-разному: филологи выбирают характерные слова, айти-гиганты рассказывают о частоте запросов пользователей в поисковиках - год здесь меряется в «лабутенах», «трампах» и «покемонах».

А чем жили в этом году сотовые операторы? Какие слова характеризуют год в телекоме Псковской области? Об этом мы спросили директора филиала Tele2 в Пскове Екатерину Орлову. Вот ее версия актуальных трендов 2016 года в коммуникациях.

Мобильность

Мобильный интернет захватывает нашу жизнь. По данным аналитиков, в октябре мобильные телефоны впервые опередили компьютеры по уровню интернет-трафика в мире. Мы все чаще заходим на веб-сайты с телефона, чем с компьютера.

И мы в компании видим, каким стремительным темпом растет мобильный интернет в Псковской области. За год наши абоненты в регионе скачали более 1100 терабайт – это больше 1 миллиона фильмов в хорошем качестве, 3 миллиона серий любимого сериала или 6 миллионов часов прослушивания радио в Сети. Этому способствовал запуск тарифа «Беспредельно черный» с безлимитным интернетом.

Мини

Уходят в прошлое кнопочные телефоны, люди переходят на смартфоны. Почти половина абонентской базы Tele2 ими пользуются. И если раньше смартфоны были дорогими, то сегодня они дешевеют. Мы доказали это запуском в 2016 году линейки брендированных смартфонов Tele2 Mini, Tele2 Midi и Tele2 Maxi.

Факты: Tele2 Mini - единственный операторский смартфон, попавший в ТОР-10 продаж смартфонов в стране; Tele2 Midi – первый в России операторский смартфон на Android 6.0. Но главная их инновация – цена. Так, Mini стоит всего 2490 рублей.

WhatsApp

В апреле этого года в тарифы «Очень черный», «Самый черный» и «Сверхчерный» для жителей Псковской области мы включили безлимитное пользование соцсетями и мессенджером WhatsApp. Сейчас рассматриваем включение других мессенджеров.

Что важно для нас: мессенджеры оттесняют социальные сети, это факт. Они уже отобрали у SMS функцию отправки текстовых сообщений. А в этом году отбирают функционал и у социальных сетей. Здесь теперь общаются, ведут блоги, играют. Скоро введут платежи. Для взаимодействия с клиентами завели каналы коммуникации Tele2 в Viber и Telegram. В Tele2 постоянно следят за трендами.

Про социальные сети тоже не забываем. Безлимит на «тяжелых» тарифах ввели и для сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook.

Звук

Все меломаны в этом году получили доступ к музыкальному сервису Zvooq – каталогу с более чем 25 млн треков. Слушать музыку можно бесплатно с телефона, добавлять понравившиеся треки в личную коллекцию и формировать индивидуальные плейлисты. А для киноманов запустили сервис «Tele2 TV» – обеспечивает доступ к российским и зарубежным телеканалам, а также к подборке из 20 000 фильмов.

Главное, мы обнулили интернет-трафик для жителей региона на «черных» тарифах при использовании приложений Zvooq и «Tele2 TV».

E-commerce

Пользуются большей популярностью безналичные расчеты в интернете. Люди активно используют электронные деньги и электронные кошельки. Они чаще стали платить с телефона: переводить деньги на карты, расплачиваться в онлайн-магазинах, покупать игры и книги в Сети.

За год в Tele2 на Северо-Западе удвоилось число пользователей услуги «Платежи и переводы». В Псковской области с начала года оборот оператора по мобильной коммерции вырос в 1,5 раза. Уверена, это направление будет актуально и в следующем году.

HD-Voice

В январе 2016 года мы запустили в регионе на сетях 3G технологию HD-Voice. Она обеспечивает максимально реалистичный звук во время телефонного разговора, собеседник будто находится рядом.

Бонус

Любой клиент для нас – личность с индивидуальным восприятием мира, со своими интересами и привычками. Мы поддерживаем стиль жизни абонентов и предоставляем им качественную связь по выгодным ценам. Но кроме SIM-карты мы хотим, чтобы клиент получал преимущества и выгоды в других сферах своей жизни.

Так, в этом году мы запустили программу: «Срывайте бонусы на свой вкус». Ее участники каждый день получают бонусы от наших партнеров: скидки на покупки в интернет-магазинах, заказ авиабилетов, услуги такси, особые условия на бронирование билетов в театр и кино и многое другое.

Трамп

Не удивляйтесь, но Трамп действительно связан с псковским телекомом. Мы год активно работали над развитием сети, запускали тариф с безлимитным интернетом, чтобы жители региона могли в любое время и в любом месте общаться с друзьями и близкими, следить с телефона за мировыми новостями, популярными темами и трендами.