«Ростелеком» в СЗФО начал предоставлять комплексное решение по организации в гостиницах трансляции «Интерактивного ТВ»

10:50, 27 декабря 2016, ПАИ

«РОСТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД» ПРЕДЛАГАЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ» ДЛЯ ОТЕЛЕЙ

«Ростелеком» в СЗФО начал предоставлять комплексное решение по организации в гостиницах трансляции «Интерактивного ТВ». Теперь заказчик получит услугу «под ключ», включая удобный интерфейс для самостоятельного управления сервисами. Также решение позволяет отелям получать часть доходов за потребленный гостями дополнительный контент.

Главное преимущество решения «Ростелекома» для гостиниц – посуточная тарификация услуги, благодаря чему заказчик оплачивает только объем фактически потребленных услуг. Администратор гостиницы удаленно активирует приставку при заселении гостя, тарифицируются только активные приставки.

В интерфейс «Интерактивного ТВ» добавляется логотип и фирменный стиль гостиницы, есть возможность загружать и показывать собственный медиаконтент – информационно-рекламные ролики. Для показа в номерах предлагаются три пакета («Стандарт», «Люкс» и «Престиж»), которые включают популярные эфирные и тематические телеканалы, в том числе ориентированные на новости, спорт, кинопоказы, музыку, рассказы о путешествиях и так далее. В пакетах представлены телеканалы на иностранных языках. Есть дополнительные пакеты – «HD», «Взрослый» и «КХЛ HD». Предлагаются решения по организации показа ТВ не только в номерном фонде, но и в лобби, ресторанах, фитнес-центрах и других помещениях пребывания гостей отеля.

«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» имеет много удобных дополнительных сервисов. С бесплатным сервисом «Управление просмотром» можно поставить эфир на паузу, вернуться к началу программы или воспользоваться перемоткой, посмотреть из архива уже вышедшие в эфир программы. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру богатую коллекцию фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ. Также на экран можно вывести полезную информацию о пробках, прогнозе погоды, курсах валют.

Персонал гостиницы может управлять сервисами через удобный интерфейс администратора, в частности, устанавливать статус гостей, проводить регистрацию и управлять заселением, отслеживать статистику потребления платного контента. При подключении услуги по агентской схеме гостиница будет получать часть стоимости за подключение постояльцами дополнительных пакетов и просмотр ими фильмов из «Видеопроката». При заключении долгосрочного договора (на срок более 12 месяцев) абонентское оборудование (ТВ-приставка с пультом) может быть приобретено на специальных условиях – за 1 рубль.

«Ростелеком» предлагает удобное облачное решение для показа «Интерактивного ТВ» в гостиницах «под ключ». Больше нет необходимости устанавливать в отеле громоздкое и сложное в управлении оборудование для предоставления, управления и биллинга услуги. Вся техническая и ИТ-начинка располагаются на стороне оператора. Достаточно оснастить номерной фонд абонентским оборудованием, а все остальное сделает и настроит «Ростелеком». В результате гости отеля получат отличное качество картинки и звука, возможность управлять просмотром и смотреть любимые фильмы или сериалы из «Видеопроката», а отель – дополнительные доходы от потребления контента», – отметил Вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков.

Подробности об условиях предоставления услуги «Интерактивное ТВ» для гостиниц можно узнать на сайте TVB2B.RT.ru или по бесплатному номеру телефона 8-800-200-3000.