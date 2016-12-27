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Общество

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую систему экстренного оповещения в Пскове

В декабре 2016 года компания «Ростелеком» совместно с Главным управлением МЧС России по Псковской области и администрацией города Пскова запустили в промышленную эксплуатацию комплексную систему экстренного оповещения населения (КСЭОН) на территории  регионального центра.

Точки оповещения размещены на крышах самых высоких зданий, чтобы обеспечить полное звуковое покрытие населенных пунктов с учетом особенностей ландшафта. Сигнал сирены достигает 600-800 метров, речевое сообщение – 400-500 метров. Каждая точка оповещения обеспечена источником бесперебойного питания.

Проект разработан и внедрен в рамках строительства локальной системы оповещения в случае нештатных ситуаций на муниципальном предприятии «Горводоканал» Пскова, который является потенциально опасным объектом.

«Своевременное доведение достоверной информации до каждого жителя нашего города об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты – одна из главных целей системы комплексного оповещения», – отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области - начальник управления гражданской защиты Андрей Бардинов.

«Комплексная система оповещения, которую «Ростелеком» создал в Пскове, имеет целый ряд важных преимуществ. Во-первых, объединение инфраструктуры систем оповещения происходит на базе виртуальной частной сети и единой платформы управления с использованием IP технологий и гарантирует единую политику информационной безопасности. Во-вторых, система обеспечивает оповещение на различных уровнях с «точечной» локализацией и управление всеми каналами оповещения с одного рабочего места, что ведет к снижению влияния человеческого фактора на процесс оповещения. В-третьих, решение «Ростелеком» имеет потенциал для развития платформы и расширения географического охвата в будущем», – отметила Директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Компания «Ростелеком» реализовала проект на основании контракта, заключенного с администрацией города Пскова, и выполнила свои обязательства в полном объеме. Связисты построили более трех километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) к семи точкам оповещения, которые находятся в местах массового пребывания людей, а также осуществили поставку специализированного оборудования и материалов, провели строительно-монтажные и пуско-наладочные испытания, ввели систему в эксплуатацию.

Развернутый комплекс оповещения в городе Пскове является элементом региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Псковской области. КСЭОН поддерживает многоуровневую модель управления, путем передачи команд из Единой диспетчерской службы Администрации города Пскова, а также дежурного РАСЦО Псковской области. 

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