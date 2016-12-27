В новогодние праздники псковичи смогут приобрести проездные на январь со скидкой
В новогодние праздники жители Пскова смогут приобрести проездные билеты на общественный транспорт со скидкой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».
В частности, обычный проездной в период с 6 по 12 января обойдется в 700 рублей. А с 8 по 12 января скидки будут действовать также для школьников и студентов.
Напомним, что на данный момент проездной для взрослого обходится в 850 рублей.