В новогодние праздники псковичи смогут приобрести проездные на январь со скидкой

16:12, 27 декабря 2016, ПАИ

В новогодние праздники жители Пскова смогут приобрести проездные билеты на общественный транспорт со скидкой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

В частности, обычный проездной в период с 6 по 12 января обойдется в 700 рублей. А с 8 по 12 января скидки будут действовать также для школьников и студентов.

Напомним, что на данный момент проездной для взрослого обходится в 850 рублей.