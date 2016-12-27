0
18:27
Пьеса, которая не понравилась зрителям
18:14
Пиротехнический ПАИ-live состоится 28 декабря в 11:00
17:14
До -5 градусов ожидается в Псковской области 28 декабря
16:35
Купленные до смены арендатора абонементы в псковском «Электроне» действовать не будут
16:12
В новогодние праздники псковичи смогут приобрести проездные на январь со скидкой
15:12
Только один псковский фермер нарушил условия использования гранта, купив вместо коровы коня
14:24
Андрей Турчак принимает участие в заседании Госсовета при президенте, посвященном экологическому развитию России
Еще новости
Общество

В новогодние праздники псковичи смогут приобрести проездные на январь со скидкой

В новогодние праздники жители Пскова смогут приобрести проездные билеты на общественный транспорт со скидкой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

В частности, обычный проездной в период с 6 по 12 января обойдется в 700 рублей. А с 8 по 12 января скидки будут действовать также для школьников и студентов.

Напомним, что на данный момент проездной для взрослого обходится в 850 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пьеса, которая не понравилась зрителям
27 декабря 2016
Пьеса, которая не понравилась зрителям
Пиротехнический ПАИ-live состоится 28 декабря в 11:00
27 декабря 2016
Пиротехнический ПАИ-live состоится 28 декабря в 11:00
До -5 градусов ожидается в Псковской области 28 декабря
27 декабря 2016
До -5 градусов ожидается в Псковской области 28 декабря
Купленные до смены арендатора абонементы в псковском «Электроне» действовать не будут
27 декабря 2016
Купленные до смены арендатора абонементы в псковском «Электроне» действовать не будут 1
В новогодние праздники псковичи смогут приобрести проездные на январь со скидкой
27 декабря 2016
В новогодние праздники псковичи смогут приобрести проездные на январь со скидкой
Только один псковский фермер нарушил условия использования гранта, купив вместо коровы коня
27 декабря 2016
Только один псковский фермер нарушил условия использования гранта, купив вместо коровы коня 2
Андрей Турчак принимает участие в заседании Госсовета при президенте, посвященном экологическому развитию России
27 декабря 2016
Андрей Турчак принимает участие в заседании Госсовета при президенте, посвященном экологическому развитию России 1
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую систему экстренного оповещения в Пскове
27 декабря 2016
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую систему экстренного оповещения в Пскове

Идет загрузка...