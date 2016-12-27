Операция «Быт» проходит в Псковской области

10:21, 27 декабря 2016, ПАИ

С 26 по 30 декабря сотрудники органов внутренних дел и УФСИН России по Псковской области проводят комплекс мероприятий в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Быт». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Цель операции – выявление преступлений и правонарушений, предупреждение тяжких преступлений против личности, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, а также выявление граждан, проживающих без регистрации и не имеющих определенного места жительства.

Участковые уполномоченные и представители других полицейских служб будут контролировать поведением лиц, состоящих на профилактических учетах в территориальных ОМВД России.

Также предстоит проверить условия и законность хранения огнестрельного оружия по месту жительства владельцев, в отношении которых имеются сведения о совершении ими правонарушений в быту.

«Особого внимания к себе требуют несовершеннолетние правонарушители, неблагополучные семьи. В ходе операции будут отрабатываться жилища притонного характера, а также приниматься меры по выявлению наркопритонов», - добавили в ведомстве.