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Общество

Операция «Быт» проходит в Псковской области

С 26 по 30 декабря  сотрудники органов внутренних дел и УФСИН России по Псковской области проводят комплекс мероприятий в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Быт». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Цель операции – выявление преступлений и правонарушений, предупреждение тяжких преступлений против личности, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, а также выявление граждан, проживающих без регистрации и не имеющих определенного места жительства.

Участковые уполномоченные и представители других полицейских служб будут контролировать поведением лиц, состоящих  на профилактических учетах в территориальных  ОМВД России.

Также предстоит проверить условия и законность хранения огнестрельного оружия по месту жительства  владельцев, в отношении которых имеются сведения о совершении ими правонарушений в быту.

«Особого  внимания к себе требуют несовершеннолетние правонарушители, неблагополучные семьи. В ходе операции будут отрабатываться жилища притонного характера, а также приниматься меры  по выявлению наркопритонов», - добавили в ведомстве.

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