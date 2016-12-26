В Пскове и Великих Луках полицейские изъяли две фальшивки

10:17, 27 декабря 2016, ПАИ

В Пскове и Великих Луках полицейские изъяли пятитысячные банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Две фальшивые купюры были выявлены в финансовых учреждениях. Сейчас стражи порядка проводят проверки.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

