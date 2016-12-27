Псковэнерго вручены сертификаты соответствия системы менеджмента качества международному стандарту

10:45, 27 декабря 2016, ПАИ

Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» вручены сертификаты соответствия системы менеджмента качества международному и государственному стандарту в отношении процессов оказания услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей (планирование, оперативное управление, обеспечение передачи, контроль, развитие сетевой инфраструктуры). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Система менеджмента качества (СМК) была проверена и признана соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001-2008 (IQNet) и ГОСТ ISO 9001-2011. Аудит проводился специалистами ассоциации по сертификации «Русский регистр» в исполнительном аппарате МРСК Северо-Запада, выборочные проверки были осуществлены в двух филиалах общества – Комиэнерго и Архэнерго.

Сертификаты соответствия действительны до 15 сентября 2018 года. Международный сертификат ассоциации IQNet признаваем в 53 странах мира, входящих в объединение органов по сертификации.