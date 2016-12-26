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Островский суд признал виновными директора автошколы и инспектора гостехнадзора, продававших водительские права

Островский городской суд признал бывших директора автономной некоммерческой организации «Школа профессиональной подготовки» и инженера-инспектора территориальной инспекции Островского и Опочецкого районов Управления Гостехнадзора признаны виновными в коммерческом подкупе, подстрекательстве к служебному подлогу и самом служебном подлоге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Установлено, что в 2014-2015 годах директор школы профессиональной подготовки при соучастии инспектора Гостехнадзора за денежное вознаграждение на общую сумму 54 тысячи рублей выдал четырем лицам свидетельства об обучении по профессиям, дающим им право управления автомобилями, без фактического обучения и сдачи экзаменов.

Приговором Островского городского суда бывшему директору школы профессиональной подготовки назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года и штрафа в размере 150 тысяч рублей. Его подельник приговорен к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

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