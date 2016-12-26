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В Пскове, Невельском и Опочецком районах полицейские остановили нетрезвых водителей-рецидивистов

В Пскове, Невельском и Опочецком районах полицейские остановили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, в областном центре вечером 26 декабря на улице Коммунальной 29-летний житель Псковского района управлял машиной «Опель», находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В Невельском районе на дороге Санкт-Петербург - Невель за рулем мопеда оказался 40-летний местный житель. Он тоже был в нетрезвом состоянии.

А в деревне Гривы Опочецкого района 32-летний нетрезвый гражданин на автомобиле «Фольксваген» совершил наезд на бетонное ограждение.

По данным фактам полиция проводит проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
 

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