В Пскове, Невельском и Опочецком районах полицейские остановили нетрезвых водителей-рецидивистов
В Пскове, Невельском и Опочецком районах полицейские остановили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Так, в областном центре вечером 26 декабря на улице Коммунальной 29-летний житель Псковского района управлял машиной «Опель», находясь в состоянии алкогольного опьянения.
В Невельском районе на дороге Санкт-Петербург - Невель за рулем мопеда оказался 40-летний местный житель. Он тоже был в нетрезвом состоянии.
А в деревне Гривы Опочецкого района 32-летний нетрезвый гражданин на автомобиле «Фольксваген» совершил наезд на бетонное ограждение.
По данным фактам полиция проводит проверки.
В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.