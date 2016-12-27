В Псковской области объявлен конкурс заявок в рамках проекта «Дружественные города»

11:02, 27 декабря 2016, ПАИ

Псковская областная общественная организация «Чудской проект» объявила I конкурс проектных заявок в рамках реализации проекта международного сотрудничества «Дружественные города: доступная природная и культурная городская среда для людей с ограниченными возможностями». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Конкурс проводится для повышения потенциала некоммерческих организаций городов Архангельск, Владимир, Калининград, Петрозаводск, Псков и Санкт-Петербург через реализацию проектов, направленных на улучшение качества жизни населения, решение вопросов по развитию природной и культурной городской среды, доступной и дружелюбной для людей с ограниченными возможностями.

I конкурс программы малых грантов направлен на поддержку местных инициатив по следующим направлениям:

- Оценка доступности зеленых общественных пространств, объектов культурного наследия и культуры в целевых городах.

- Технические решения по адаптации зеленых общественных пространств, объектов культурного наследия и культуры применительно к конкретным территориям целевых городов.

Одним из основных критериев для определения победителей является наличие у заявителей межсекторного сотрудничества с органами власти, бизнесом, музейным и архитектурным сообществами в сфере создания и развития доступности городской среды.

Срок проведения конкурса проектных заявок: 26 декабря 2016 – 25 января 2017 года.

Общий объем предоставляемого по конкурсу целевого финансирования составляет 1 млн 200 тысяч рублей. Минимальный его размер - 60 тысяч рублей, максимальный – 150 тысяч рублей.

Максимальная продолжительность проекта не должна превышать 5 месяцев - с 15 февраля до 15 июля.

Конкурсная документация и условия доступны на сайте ПООО «Чудской проект», адрес электронной почты программы малых грантов: cbc1997center@gmail.com.

Итоги конкурса будут подведены не позднее 10 февраля 2017 года.

Проект «Дружественные города» реализуют общественная организация «Чудской проект», областная благотворительная организация «Общество родителей детей с аутизмом «Я и Ты» и Центр трансграничного сотрудничества Чудского озера (Эстония).

Проект стартовал 1 января 2016 года, продолжительность – 30 месяцев.