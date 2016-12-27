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Общество

В Псковской области внесены изменения в методику расчета объемов субвенций на жилье для детей-сирот

Представители Общероссийского народного фронта в Псковской области, помогая жительнице Пскова добиться получения средств за проданную муниципалитету квартиру, инициировали внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие аналогичные правоотношения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В региональное отделение ОНФ обратилась жительница областного центра, которая заключила муниципальный контракт с управлением по учету и распределению жилой площади администрации города о продаже своей однокомнатной квартиры муниципалитету в рамках законодательства об осуществлении закупок для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Женщина подписала необходимые документы и освободила квартиру в положенный срок.

Переход права собственности был зарегистрирован и, исходя из условий договора, деньги за квартиру ей должны были перечислить в срок не позднее 10 августа 2016 года, однако деньги за проданную квартиру от муниципалитета женщина не получила.

Активисты ОНФ обратились к руководителю государственного финансового управления Псковской области с требованием принять меры по разрешению сложившейся ситуации. После вмешательства ОНФ государственное финансовое управление Псковской области начало проверку, в ходе которой основная часть суммы за приобретенную муниципалитетом квартиру из регионального бюджета была перечислена управлению по учету и распределению жилой площади администрации Пскова и впоследствии жительнице города. По выплате оставшейся части суммы возникли проблемы.

«Чиновники посчитали завышенной стоимость квартиры и не спешили осуществлять выплату, несмотря на то, что муниципальный контракт был заключен. Тем самым нарушались права гражданки. Только после нашего вмешательства основную часть суммы по контракту псковичка получила. Остаток в размере 236,5 тыс. руб. чиновники перечислять ей не спешили. Мы снова обратились к руководителю государственного финансового управления Псковской области с просьбой принять меры, поскольку подобная позиция подрывает доверие граждан к органам исполнительной власти. Через некоторое время выяснилось, что подобная проблема коснулась нескольких семей, продавших свои квартиры муниципалитету», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Елизаров.

После вмешательства общественников в методику расчета объемов субвенций на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляемых органам местного самоуправления, были внесены изменения. Согласно изменениям, расчет 1 кв. м общей площади жилья будет исчисляться исходя из показателя средней рыночной стоимости по субъекту РФ, утвержденной уполномоченным органом власти. В настоящее время он составляет 32 тыс. 947 руб.

«Поскольку квартира у псковички приобреталась по цене, превышающей данный показатель и муниципальный контракт был заключен с ней до внесения изменений в нормативные правовые акты, остаток денежных средств ей был перечислен», – пояснил Елизаров.

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