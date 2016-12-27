Век энергетики

11:15, 27 декабря 2016, ПАИ

Раньше трудовые династии на предприятиях были чем-то само собой разумеющимся. А есть ли сегодня такие семьи в нашей Псковской области? На Псковской ГРЭС на этот вопрос отвечают утвердительно: «Конечно, есть!» С электростанцией связали свою судьбу трудовые династии Эрзрумянов, Городиловых, Кучеровых - Ивановых, Некрасовых – Титаренко, Куделькиных, Середы, Тельцовых, Сидоркевичей, Чупряков. А у семьи Воробьевых коллективный стаж в энергетической отрасли насчитывает и вовсе 91 год: без малого век!

Родоначальники династии - Владимир Александрович и Татьяна Александровна Воробьевы, заслуженные энергетики. По стопам супругов пошел и их сын, Александр Воробьев. Псковская ГРЭС, на которую 12 лет назад он пришел слесарем в котлотурбинный цех после учебы - его первое и единственное место работы.

Свой выбор Александр объясняет очень просто: «Я пришёл работать на станцию, которая всегда была на глазах, шел ли в школу, тренировался ли на спортплощадке. Здесь работали мои родители. Я ими горжусь, они прошли трудовой путь от лаборанта и слесаря до руководящих должностей. Мама заканчивала трудовую деятельность начальником химлаборатории, папа - директором ремонтного предприятия. Я постоянно с ними советуюсь, они очень грамотные энергетики». Сам Александр Воробьев сегодня работает начальником цеха наладки и испытания оборудования Псковской ГРЭС. А его супруга Ирина трудится на электростанции экономистом.

«Коллектив цеха небольшой и сплоченный. У нас сейчас как никогда много работы: приходится рассматривать и внедрять новые нестандартные режимы, схемы и оборудование, повышающие эффективность работы станции в существующих условиях», - рассказывает Александр. Молодой инженер убежден, что главная ценность Псковской ГРЭС – это грамотные и ответственные специалисты. Они хранят традиций тех, кто строил и вводил в эксплуатацию электростанцию. «Я уверен, что мы справимся со всеми задачами и внешними препятствиями, и ГРЭС будет работать долго, прирастая многими династиями энергетиков», - говорит он.

Возможно, трудовая династия Воробьевых прирастет и двумя дочерьми Александра: не так давно они были на Псковской ГРЭС с экскурсией и остались очень впечатлены увиденным. «Может и они станут энергетиками?!» - мечтает он.

Отметим, Псковская ГРЭС работает в посёлке Дедовичи уже 26-й год. Жизнь несколько сотен семей связана с историей строительства станции, современностью крупного энергетического объекта.

Принимается Решение о строительстве Псковской ГРЭС было принято в 1967 году. В 1982 году завершились строительные работы на дымовой трубе высотой 150 метров. В 1987 году - строительные работы на главном корпусе ГРЭС в объеме первого пускового комплекса. В 1990 году завершено заполнение ложа водохранилища на реке Шелонь протяженностью 41 километров, средней шириной 200 метров, объемом воды 91,5 миллионов кубометров.

20 августа 1993 года, в 16 часов 03 минуты энергоблок № 1 Псковской ГРЭС впервые был включен под нагрузку. Актом № 228 от 30.12.1993 года блок принят в эксплуатацию.

В декабре 1996 года ввели в эксплуатацию энергоблок № 2.

В 1998 году завершилось строительство жилого микрорайона энергетиков площадью 104,6 тысяч квадратных метров.

В 2006 году Псковская ГРЭС стала филиалом ПАО «ОГК-2».