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Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, чьи трудовые будни наполнены отвагой и самопожертвованием

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и себя лично поздравил спасателей с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото с sobranie.pskov.ru

«Сегодня мы чествуем людей, чьи трудовые будни наполнены героизмом, отвагой и самопожертвованием. Спасатель – это чрезвычайно трудная, но поистине благородная профессия. Вы первыми протягиваете руку помощи тем, кто попал в беду, и ради спасения жизни других людей, не задумываясь, рискуете своей», - сказал спикер ПОС.

По его словам, работа спасателя требует высочайшей профессиональной компетенции, оперативности умения чётко и слаженно действовать в чрезвычайных ситуациях. А. Котов отметил, что псковские спасатели в полной мере обладают этими качествами.

«Своим самоотверженным трудом вы заслужили уважение и благодарность жителей региона. Спасибо за вашу работу! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, добра, мира и благополучия. С профессиональным праздником!» - говорится в поздравлении.

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