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Максим Жаворонков: Жители Псковской области уже не раз убеждались, что на службу МЧС можно положиться

Заместитель губернатора - руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков поздравил сотрудников и ветеранов Главного управления МЧС России по региону с Днем спасателя, который отмечается сегодня, 27 декабря.

На фото: Максим Жаворонков

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в своём поздравлении Максим Жаворонков отметил, что спасатель — одна из самых трудных, опасных и ответственных профессий, требующая особых физических и моральных навыков. «Вы там, где трудно, где требуется мужество, отвага и отточенный профессионализм. Вы — особые люди, которые по первому зову приходят на помощь попавшим в беду», - подчеркнул он.

«Жители Псковской области уже не раз убеждались, что на службу МЧС можно положиться. В нашем регионе коллектив спасательных отрядов не раз доказывал свой профессионализм при ликвидации последствий наводнений, лесных пожаров, успешно противостоял угрозам природного и техногенного характера, реально помогал людям». – говорится в поздравлении.

Максим Жаворонков выразил уверенность в том, что спасатели, пожарные, военнослужащие войск гражданской обороны будут и впредь оперативно решать поставленные задачи, отдавать все свои силы и знания самому благородному делу на земле — сохранению жизни людей.

«Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям», - пожелал спасателям заместитель губернатора.

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