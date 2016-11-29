До конца года псковичам нужно сделать взнос по программе софинансирования пенсий

11:24, 27 декабря 2016, ПАИ

До конца 2016 года жителям Псковской области нужно сделать личный взнос по программе государственного софинансирования пенсий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по региону.

Государство обеспечит софинансирование взносов на будущую пенсию в зависимости от их размера и при условии, что добровольные взносы участников программы составят не менее 2 тыс. рублей в год.

Взнос по программе можно сделать самостоятельно или через работодателя. Чтобы сделать его самостоятельно, бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами можно получить в территориальном органе ПФР по месту жительства, в самом банке либо с помощью электронного сервиса ПФР, формирующего платежный документ. Чтобы сделать взнос по программе через работодателя, участнику необходимо подать в бухгалтерию на работе заявление в произвольной форме с указанием размера ежемесячного платежа в денежной сумме или в процентах от зарплаты.

Независимо от того, каким способом делаются отчисления по программе, следует помнить, что они не облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому участники программы могут воспользоваться социальным налоговым вычетом на сумму сделанных взносов.

Контролировать формирование средств в рамках программы софинансирования участники могут через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или портале госуслуг.

Все эти сведения также есть в выписках и извещениях из лицевого счета, которые можно получить в Пенсионном фонде России или многофункциональном центре, предоставляющем такую услугу.

«Важно отметить, что личные взносы в рамках программы и средства государственного софинансирования входят в общую сумму пенсионных накоплений гражданина в системе обязательного пенсионного страхования, инвестируются управляющими компаниями и выплачиваются гражданину при выходе на пенсию. На сформированные средства распространяются правила правопреемства», - добавили в ПФР.

В 2016 году псковичи-участники программы перечислили на свои пенсии 15,8 млн рублей.

Подробную информацию об участии в программе государственного софинансирования пенсий можно получить в Центре консультирования Пенсионного фонда по телефону 8 800 775-54-45 (для звонков из всех регионов России) и на сайте фонда.