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Общество

С 29 декабря псковские таможенники ожидают увеличения потока туристов

С 29 декабря псковские таможенники ожидают увеличения потока туристов уже и готовятся к пиковым нагрузкам. Об этом Псковскому агентству информации сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Начальник таможни Светлана Степанова обратила внимание личного состава на соблюдение этики и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей. «Наша задача - обеспечить тесное взаимодействие государственных контрольных органов, минимизировать время технологических перерывов, оптимально распределить личный состав таможенных постов в течение суток», - подчеркнула она.

Псковская таможня напоминает туристам о необходимости соблюдения таможенного законодательства. Так, гражданин, следующий через таможенную границу Евразийского экономического союза на автомобильном транспорте, может беспошлинно ввезти товаров для личного пользования на сумму не более 1 500 евро, общим весом до 50 килограммов (неделимого товара – до 35 кг).

Беспошлинно для личного пользования можно ввозить на таможенную территорию Евразийского экономического союза:
- алкогольные напитки и пиво (не более 3 литров включительно в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста);
- табачные изделия (200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов в расчете на одного человека старше 18 лет).

На официальном сайте Федеральной таможенной службы в разделе «Информация для физических лиц» можно ознакомиться с таможенными правилами и в домашних условиях распечатать бланк пассажирской таможенной декларации.

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