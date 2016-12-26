«Месть Снежной королевы» покажет в псковской библиотеке студия «Позитив»

11:42, 27 декабря 2016, ПАИ

29 декабря в 16:00 в Псковской областной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) состоится премьера новогоднего спектакля «Месть Снежной королевы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеке.

Спектакль представит детский коллектив «Позитив» при театрально-спортивной студии «Сапфир» города Пскова. Художественный руководитель, режиссер и сценарист постановки - Елена Корчевая. Артисты - ребята в возрасте от 6 до 12 лет.

По сюжету, сказочные герои – Винни-Пух, Красная Шапочка, Серый волк, Пятачок, Баба-яга, Леший, Сорока, Зайка, Лиса Алиса и кот Базилио – спасают Снегурочку, которую заколдовала Снежная Королева.

В июне 2016 года в библиотеке прошла премьера другого спектакля студии «Позитив» - «Алиса в стране чудес», созданного по мотивам сказки английского математика, писателя и поэта Льюиса Кэрролла. Инсценировка была адаптирована для юных актеров и их зрителей - учащихся летних оздоровительных лагерей школ города.

Вход на нынешнее представление будет бесплатным.