0
11:24
Максим Жаворонков: Жители Псковской области уже не раз убеждались, что на службу МЧС можно положиться
11:15
Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, чьи трудовые будни наполнены отвагой и самопожертвованием
10:50
«Ростелеком» в СЗФО начал предоставлять комплексное решение по организации в гостиницах трансляции «Интерактивного ТВ»
10:04
В Совфеде предложили ввести плату за любительское рыболовство
08:52
Развитие института помощников в псковской и великолукской епархиях обсудили на Архиерейском совете
20:36
Сотрудник МЧС побывал на первом турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе
18:51
Завершилось выдвижение на «Народное признание-2016»: организаторам поступили 104 заявки
Еще новости
Общество

В ходе осеннего призыва в армию отправились более 180 псковичей с высшим образованием

В ходе осеннего призыва из Псковской области в армию отправились 183 призывника с высшим образованием. Об этом сообщил военный комиссар области Михаил Башлыков на пресс-конференции 27 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Военный комиссар подчеркнул, что в настоящее время набор призывников с высшим образованием находится в приоритете. Он добавил, что 60 псковичей, окончивших вуз,   согласились проходить службу в течение двух лет по контракту.

Всего же в осенний призыв служить ушёл 781 житель Псковской области,  порядка 30-40 из них «попали» в национальную гвардию РФ.

Что касается мест службы, то, по словам Михаила Башлыкова, псковичи, в основном, отправились в различные субъекты Северо-Западного федерального округа,  48 человек поехали в военные части южного округа, 26 – поступили на флот. Служить в Псковской области остались 139 призывников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Максим Жаворонков: Жители Псковской области уже не раз убеждались, что на службу МЧС можно положиться
27 декабря 2016
Максим Жаворонков: Жители Псковской области уже не раз убеждались, что на службу МЧС можно положиться
Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, чьи трудовые будни наполнены отвагой и самопожертвованием
27 декабря 2016
Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, чьи трудовые будни наполнены отвагой и самопожертвованием
«Ростелеком» в СЗФО начал предоставлять комплексное решение по организации в гостиницах трансляции «Интерактивного ТВ»
27 декабря 2016
«Ростелеком» в СЗФО начал предоставлять комплексное решение по организации в гостиницах трансляции «Интерактивного ТВ»
В Совфеде предложили ввести плату за любительское рыболовство
27 декабря 2016
В Совфеде предложили ввести плату за любительское рыболовство 1
Развитие института помощников в псковской и великолукской епархиях обсудили на Архиерейском совете
27 декабря 2016
Развитие института помощников в псковской и великолукской епархиях обсудили на Архиерейском совете 2
Сотрудник МЧС побывал на первом турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе
26 декабря 2016
Сотрудник МЧС побывал на первом турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе
Завершилось выдвижение на «Народное признание-2016»: организаторам поступили 104 заявки
26 декабря 2016
Завершилось выдвижение на «Народное признание-2016»: организаторам поступили 104 заявки
Движение «СВОЁ!» выдвинули на премию «Народное признание»
26 декабря 2016
Движение «СВОЁ!» выдвинули на премию «Народное признание»

Идет загрузка...