В ходе осеннего призыва в армию отправились более 180 псковичей с высшим образованием

11:57, 27 декабря 2016, ПАИ

В ходе осеннего призыва из Псковской области в армию отправились 183 призывника с высшим образованием. Об этом сообщил военный комиссар области Михаил Башлыков на пресс-конференции 27 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Военный комиссар подчеркнул, что в настоящее время набор призывников с высшим образованием находится в приоритете. Он добавил, что 60 псковичей, окончивших вуз, согласились проходить службу в течение двух лет по контракту.

Всего же в осенний призыв служить ушёл 781 житель Псковской области, порядка 30-40 из них «попали» в национальную гвардию РФ.

Что касается мест службы, то, по словам Михаила Башлыкова, псковичи, в основном, отправились в различные субъекты Северо-Западного федерального округа, 48 человек поехали в военные части южного округа, 26 – поступили на флот. Служить в Псковской области остались 139 призывников.