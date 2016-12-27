Псковских призывников впервые кормили в вагонах-ресторанах

12:01, 27 декабря 2016, ПАИ

Призывников из Псковской области, у которых не было пайков и денег, кормили в вагонах-ресторанах. Это стало возможным благодаря договору, впервые заключенному между Минобороны РФ и ОАО «РЖД». Об этом сообщил военный комиссар региона Михаил Башлыков на пресс-конференции по итогам призыва 27 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Также М. Башлыков отметил, что военкомат заключил договор с 76-ой дивизией для организации питания призывников.

В целом, по его словам, все призывники были обеспечены формой по видам Вооруженных сил, армейскими несессерами, сумками для вещей. Молодым людям выдавались пайки и деньги. Доставка призывников из населенных пунктов осуществлялась на комфортабельных автобусах.

«Осенняя призывная компания прошла каких-либо проблем. Хочу поблагодарить всех за активную помощь в проведении призывной комиссии», - резюмировал военный комиссар области.