Перед отправкой в армию псковских призывников учат на водителей и слесарей

12:03, 27 декабря 2016, ПАИ

В период призывной кампании для молодых людей в Псковской области организовано обучение для прохождения службы. В основном, оно ведётся по специальностям «водитель» и «слесарь». Об этом сообщил военный комиссар области Михаил Башлыков на пресс-конференции 27 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Башлыкова, обычно такие курсы проходят порядка 300 призывников.

Кроме того, военный комиссариат проводит отбор абитуриентов для поступления в военные вузы. В этом году из 300 отобранных человек смогли успешно сдать вступительные экзамены только 65.