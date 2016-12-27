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Общество

Все призывники из Псковской области получили персональные электронные карты

В период проведения призыва в Псковской области призывников обеспечили персональными электронными картами. Об этом сообщил военный комиссар региона Михаил Башлыков на пресс-конференции по итогам призыва 27 декабря. «На данную карту наносится 56 параметров, всего можно 100», - уточнил он, передает корреспондент Псковского агентства информации.

М. Башлыков также отметил, что банковские карты были вручены каждому призывнику для получения денежного довольствия.

Кроме того, по его словам, всем отправляющимся на службу молодым людям были выданы сим-карты.
 

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