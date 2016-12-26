Армен Мнацаканян: Все меры соцподдержки граждан Псковской области за 2016 год выполнены

12:11, 27 декабря 2016, ПАИ

Все социальные обязательства перед жителями Псковской области, которые подлежат уплате в текущем финансовом году, выполнены в полном объеме, заявил начальник государственного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Средства на выплату различных пособий отдельным категориям граждан обалсти направлены на счета получателей 22 декабря. Общая сумма перечислений составила 278 млн рублей. В целом за 2016 год в качестве мер социальной поддержки жителям региона было выплачено порядка 3 млрд рублей.

Армен Мнацаканян обратил внимание, что в список получателей социальных выплат входят как федеральные, так и региональные льготники. Среди них многодетные семьи, ветераны труда, труженики тыла, усыновители, приемные родители, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды и другие категории граждан. Речь также идет о единовременных выплатах на ребенка, о ежемесячных выплатах на третьего и последующих детей и других пособиях.

Начальник регионального управления соцзащиты также подчеркнул, что в областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов все социальные выплаты сохранены в полном объеме. По некоторым из них произойдет индексация согласно федеральному законодательству.