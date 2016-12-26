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Российские журналисты выбрали лучшего футболиста страны

Согласно традиционному опросу спортивных журналистов, который ежегодно проводит еженедельник «Футбол», лучшим футболистом страны по итогам 2016 года стал нападающий «Краснодара» и сборной страны Федор Смолов. Также в тройку лучших игроков вошли форвард «Спартака» Квинси Промес и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Как отмечает «Интерфакс», Смолову удалось прервать легионерскую серию 2014-15 годов, когда лучшим футболистом России признавался иностранец.

Рейтинг футболистов был составлен на основе опроса 308 сотрудников медиа и пресс-служб.

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