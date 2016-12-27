В псковском общежитии на улице Ижорского батальона восстановлено горячее водоснабжение

12:36, 27 декабря 2016, ПАИ

В Пскове в общежитии на улице Ижорского батальона, 5а восстановлено горячее водоснабжение: установлен новый водоподогреватель, прежний выработал свой ресурс в мае этого года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, пусконаладочные работы показали, что прибор работает эффективно, обеспечивает горячей водой жилое здание в полном объеме.

Исполняющая обязанности директора МБУ «Жилище» Елена Маршалова рассказала, что в июле жильцы на собрании собственников приняли решение о сборе средств на новый прибор: «На данный момент собрано 2\3 от стоимости. Задолженность будет начисляться собственникам в виде квитанций. Муниципальная доля, пропорциональная собственности помещений в общежитии, будет оплачена до конца этого года». Она также уточнила, что городские власти помогали с поиском подрядчика для установки оборудования.

Отметим, водоподогреватель российского производства в обслуживании, по мнению специалистов, проще прежнего, работает по принципу нагрева холодной воды горячим паром.

