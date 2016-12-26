СМИ: Киссенджер разрабатывает для Трамп план нормализации отношений с Россией

12:35, 27 декабря 2016, ПАИ

Бывший госсекретарь США Генри Киссенджер разрабатывает для избранного американского президента Дональда Трампа план действий по нормализации отношений с Россией, который содержит предложения по отмене или смягчении санкций и решении крымского вопроса. Как отмечает «Интерфакс», об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на близкие к команде Трампа западно-европейские дипломатические источники.

Издание сообщает, что 93-летий Киссенджер, который «знает Владимира Путина со времен падения Берлинской стены», должен стать в результате посредником между двумя странами.

По сведениям источников таблоида, экс-госсекретарь считает нормализацию отношений с Россией правильным шагом в свете растущей военной мощи Китая в целях содействия мировой стабильности. По сути, он предлагает вернуться к биполярной модели мира, признав сферой влияния России постсоветское пространство, отмечает немецкое СМИ.

Также издание отмечает, что Киссенджер будет рекомендовать Трампу стремиться к отмене антироссийских санкций и решить вопросы по Крыму и Донбассу. Госсекретарь якобы считает, что при условии гарантий от российской стороны безопасности на востоке Украины, США не должны затрагивать вопрос о статусе Крыма, однако и не будут признавать его российскую юрисдикцию.